「近所のセカストに入ったらとんでもないものに遭遇しました」。リサイクルショップで見つけた100円の袋を開けてみると、中からウルトラマンの怪獣や西城秀樹さんをモチーフにした珍品など、1970〜80年代のキャラクター消しゴムが79個も出てきました。【写真】ウルトラマン怪獣、ウルトラマンタロウ……79個のお宝消しゴムが！そんなお宝発掘の一部始終を、玩具をコレクションしている佃裕之さん（@cali4nia_express）がThreadsに