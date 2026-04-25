ケールを原料とした青汁でおなじみのキューサイ株式会社は、４０代以降の女性の健やかな毎日を応援する取り組み「フェムケア （女性ならではの健康課題へのケア）」を開始し、その一環として、全国の４０〜６０代の女性を対象としたアンケート調査「不調に関する意識調査」を実施した。調査結果では、何かしらの症状を自覚しているにも関わらず、８割以上の４０〜５０代女性が「不調は感じていない」もしくは、「不調の原因は