LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO 株式会社サイトロンジャパンは、中望遠マクロレンズ「LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO」のマイクロフォーサーズ用を4月24日（金）に発売した。価格はオープン。実売価格は10万9,000円前後。 LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APOは、撮影倍率2倍の中望遠MFマクロレンズ。色にじみを抑えるアポクロマート設計を採用しており、絞り開放から色再現と解像力に優