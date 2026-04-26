三菱自動車工業（以下、三菱自動車）はメキシコにおける2025年度（2025年4月～2026年3月）の小売販売台数が5年連続で過去最高を更新したと発表した。販売台数の増加には新型車の投入が寄与しているという。 【画像】日本未導入ながら世界戦略車として多くの地域で展開されている三菱自動車のコンパクトSUV メキシコではコロナ禍以降、自動車の需要が拡大しており、こうした市場環境の中で同社の新型車投入の効果により