東京湾の受け入れ施設に到着した米国産原油を積んだタンカー＝26日午前11時13分（共同通信社ヘリから）米国産原油を積んだタンカーが26日、東京湾に到着した。経済産業省によると、中東情勢の悪化後に米国から調達して届くのは初めて。政府や石油元売りは中東のホルムズ海峡を通らないルートで原油調達を進めており、米国は有力な供給源の一つとなる見込みだ。調達したコスモエネルギーホールディングスによると、原油は約14万