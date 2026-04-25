２５日放送のＴＢＳ系「今日のＮキャス」（土曜・午後５時５１分）で、安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務める同局系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、５年にわたってナレーターを務めてきた声優で俳優の津田健次郎が、２５日の放送をもって同番組を卒業することが発表された。安住アナが「ひとつお知らせもあります。ナレーションを担当してくださっていた津田健次郎さんが