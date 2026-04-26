年金事務所の「強引な徴収」で倒産危機猶予対応めぐり“驚きの実態”も明らかに 会社と従業員が折半して納付している厚生年金。これをある事情で滞納した大阪の会社は、年金事務所の「強引な徴収」で会社が倒産危機に陥ったと主張して、国と日本年金機構を提訴しました。 【画像を見る】賃料払えず移転…駐車場の片隅にぽつんと建つ“プレハブ造り”の本社事務所 一体なにが起きたのか。取材を続けると、年金事務所の猶予