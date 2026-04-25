「例の中居問題からフジテレビ社内では、社員同士が愚痴を言いながら飲む習慣はほとんどなくなってしまいました。その反面、会社や上司、局内の番組について冗談といえどもSNSなどで批判すると、上層部から“要注意人物”認定されることも。監視されているかのような現在の体制に、一部社員からは“居心地が悪い”との声が出ています」（制作関係者）フジテレビは今春、会見で4月改編の戦略について「今後コンテンツを制作するにあ