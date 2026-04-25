ピザチェーン「ナポリの窯」の労働組合「ナポリの窯ユニオン」が25日までに声明を発表。同社の取締役を務めるユーチューバー・ヒカル（34）のタレント・タモリ（80）をめぐる発言を謝罪した上で、同社に対する誹謗中傷が多数寄せられているとして注意喚起した。ヒカルは20日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」と発言。動画で共演したお笑いコンビ「キングコング」の“カジサック