【ワシントン＝池田慶太、中根圭一】米国のトランプ大統領は２５日、ホワイトハウス記者協会主催の夕食会会場近くでの発砲に関して記者会見し、身柄を確保した容疑者は複数の武器を持って警備の検査場所を突破したことを明らかにした。トランプ氏の説明によると、大統領などを警護するシークレットサービスの職員１人が銃撃を受けた。防弾チョッキを着用していたため、命に別条はなかったという。トランプ氏は、組織に属さない