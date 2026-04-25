お笑い芸人ゴー☆ジャスが25日、Xを更新。自身のTikTokアカウントが「永久停止」になったとの通知がきたことを明かし、悲鳴を上げた。ゴー☆ジャスはまず、24日夜の更新で「なんかTikTok凍結されてる何もしてないんだけど」と泣き顔の絵文字を添えて記述。25日の更新では「あなたのアカウントは永久停止になりましたなりすましの違反があったため、あなたのアカウントは永久停止されましたTikTokの判断が誤りだと思われる