福島県立博物館（会津若松市）は、只見町の約１３００万年前〜１０００万年前の地層から採取された昆虫の化石が、ムカシアシナガアリ属の新種であることが確認されたと発表した。博物館によると、只見町から新種の昆虫化石が見つかったのは初めて。新種のアリ化石の発見は１９７０年に長崎県で報告されて以来で国内２例目だとしている。この昆虫化石は県立博物館の収蔵品で、２０１４年に只見町の布沢層という地層を中心に行わ