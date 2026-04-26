コカインにさらされたサケが、薬物を投与されていない個体よりも著しく長い距離を泳ぐことが明らかになった。河川や湖で検出される機会が増えている違法薬物が、野生の魚の行動を劇的に変化させ得ることを、新たな研究が示している。 【写真】ミュージシャンが麻薬取締法違反で逮捕ホリエモン「コスパ合わないよね」 この実験では、スウェーデンのヴァッテルン湖において、105匹の若齢の大西洋サケを8週間にわ