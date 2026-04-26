この先、ゴールデンウィーク期間中は、気温のアップダウンが激しい見込みです。明日27日や5月1日(金)など雨で気温が上がらない日もありますが、28日(火)や5月2日(土)のように汗ばむ暑さの日もあるでしょう。気温に合わせた服装選びを心がけ、汗ばむ陽気の外出では熱中症対策グッズも持ち歩くようにしてください。ゴールデンウィーク期間中は気温変化が激しい今日26日の東京都心では、日中の最高気温は22.3℃と、比較的過ごしやすい