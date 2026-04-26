コンサートや観劇のチケットをWebサイトで購入しようと画面を進めると、最終的な支払金額がチケット代金より1000円以上も高くなって驚いたことはありませんか。 「システム利用料」「決済システム利用料」「発券手数料」「先行サービス料」……1つずつでは数百円でも、積み重なれば大きな負担となります。なぜいくつもの手数料がかかるのか、その内訳を解説します。 手数料だけで1000円超も……！ 具体