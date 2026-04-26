アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席していたところ、会場付近で銃撃事件があり、急きょ、退避しました。夕食会に出席していたワシントン支局の増田理紗記者に伝えてもらいます。──当時の様子を教えてください。私もこの夕食会に出席していました。ちょうど食事をし始めた頃、会場の後方あたりで大きな音が聞こえました。銃声と言い切れるほどにははっきりとは聞こえませんでしたが、明らか