ユーチューバー・ヒカルの「タモリさん面白くない」発言が、思わぬところに波及した。ヒカルが取締役を務めるピザチェーン「ナポリの窯」の労働組合「ナポリの窯ユニオン」が２２日に声明を発表。ヒカルが２０日のユーチューブ動画で発した「タモリさん面白くない」発言について「公然大衆に対し不適切かつ配慮を欠いた発言」と断罪したのだ。同ユニオンは「弊社のような日本の飲食業界、子供達の食育、宅配業界を背負う大手