言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、極寒の地を象徴する大きな生き物から、将来の発展を期待させる前向きな表現、さらには心の持ちようを示す言葉まで、身近な3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう