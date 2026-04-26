お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、26日までに更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。“7台目の車”が納車されたことを報告した。【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せこの日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）とお届け。動画冒頭「『GR ヤリス』納車でございます！」と報告。