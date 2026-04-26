トランプ大統領は25日、アンドルーズ統合基地からパームビーチ国際空港へ向かうため大統領専用機に搭乗した/Kylie Cooper/Reuters（CNN）トランプ米大統領は25日、イランとの2回目の協議のためパキスタンへ向かう予定だったウィトコフ中東担当特使と娘婿クシュナー氏の派遣を中止すると発表した。分裂状態にあるイラン指導部の「内紛」を理由に挙げた。トランプ氏はSNSに、「パキスタンのイスラマバードでイラン側と会談する予定だ