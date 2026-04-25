タレントのマツコ・デラックスが出演予定だったNetflixの新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』が、制作中止となったことがわかった。【動画】マツコ・デラックス×細木かおり対談同サービスの公式YouTubeに公開された動画で、マツコ本人が経緯を説明。「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪しし、制作中止となった新番組の裏側や自身の近況について赤裸々に語っている。今年1月27日に番組の制作が発