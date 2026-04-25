人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、日本テレビの朝の情報帯番組『ZIP!』内で3Dアニメ化されると明らかになった。「おぱんちゅうさぎとは、常に涙目を浮かべ、青いリボンと白いパンツがトレードマークのピンク色のウサギのキャラクターです。何をやっても裏目に出て報われない悲哀のある姿が、かわいいと評判を呼んでいます。番組ではおぱんちゅうさぎを生み出したクリエイター・可哀想に!氏が手がける別キャラのヨーグル