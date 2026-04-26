アートユニット「uwabami」さんの漫画「弟くん、迷子になる…。」が、インスタグラムで2300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む息子を連れて、娘の習い事に行ったときのこと。習い事が終わり、母が娘の様子に気を取られていると、一緒にいたはずの息子がいなくなっていて…という内容で、読者からは「これはガチで焦るやつ」「うちも何度か経験が…」「男の子はマジですぐいなくなる」などの声が