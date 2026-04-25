長い現役生活を終え、十分な備えを持って迎える定年退職。平穏なセカンドライフを夢見る夫婦は多いものですが、生活環境の変化は思わぬ摩擦を生むことがあります。良かれと思った行動が、かえって長年家を守ってきたパートナーとの溝を深めてしまうことも。統計データから、定年後の円満な暮らしに必要な視点を探ります。単身赴任で家事力向上の夫だったが…東京都郊外の私鉄沿線に、35年ローンで一戸建てを購入した佐々木健一さん