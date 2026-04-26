愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義両親からの熱烈同居コールから起こった一件です。ある日届いた義母からのメール。そこには「そろそろ同居を考えてもらえない……？」の文字が。「ついに……きた……！！」と動