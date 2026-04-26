『スター・ウォーズ』の映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、巨匠監督マーティン・スコセッシがアドリブ演技をたっぷりと披露しているようだ。監督のジョン・ファヴローが米にて明かした。 スコセッシが演じるのは、予告編にも登場している、キッチンカーの主人をしているアルデニアン。主人公ディン・ジャリンに「なんでも訊いてく