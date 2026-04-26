情熱的なGTI、冷静なR 前回から始めたフォルクスワーゲン・ゴルフGTI&ゴルフRという、『スポーツ・ゴルフ』の話。続いて、ゴルフRの登場である。日本では1月10日に発表され、8.5世代ゴルフの新デザインとなった。試乗車は上級グレードとなる『ゴルフRアドバンス』だ。【画像】冷静さを感じさせる青備え！フォルクスワーゲンのホットハッチ『ゴルフR』全48枚ボディカラーはGTIのキングズレッドメタリックに対しラピスブルー