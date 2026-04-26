25日、名古屋市中区で警察の職務質問に応じず車で走り去り、その後事故を起こした女が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 【写真を見る】警察の職務質問に応じず車で逃走、事故を起こした女を酒気帯び運転の現行犯で逮捕名古屋市中区 現行犯逮捕されたのは、岐阜市の無職・遠藤有紗容疑者（22）です。 警察によりますと、遠藤容疑者は25日午前5時10分ごろ、中区栄3丁目で軽乗用車を運転中に警察から職務質問のため停