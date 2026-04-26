ロバーツ監督が取材対応【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地・カブス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続で無安打が続くなど当たりが止まっている大谷に、デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイの打撃で『スランプ』という言葉が結びつくのは聞いたことがない」と語った。試合前、取材に対応したロバーツ監督は、不振が続く大谷につ