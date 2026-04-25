赤ちゃんのことが好き過ぎる大型犬が「どうしてもお世話したい」と母性爆発してしまい……。柵を設けても追いかける姿はYouTubeで大反響！記事執筆時点で20万回以上再生され、「ホントにずっと赤ちゃん追っててかわいいなぁもぉ」「弟を優しい眼差しで見守る姿が堪らなく尊い」といった声が寄せられました。 【動画：赤ちゃんが好き過ぎて、どうしてもお世話したい大型犬→柵を設けても…母性が爆発している光景】 赤ちゃんが