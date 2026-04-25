入園者数の低迷が続く浜松市動物園の再生を目指す応援プロジェクトに協力する企業などが園内を快適な環境にしようと清掃活動を行いました。浜松市動物園は施設の老朽化などで入園者数の低迷が続き市と地元の信用金庫が連携して再生に取り組んでいます。きょうは、この取り組みに賛同する企業や団体など160人余りが集まり獣舎にたまった泥をかき出したり落ち葉を拾ったりするなど清掃に汗を流しました。（参加者）「浜松から出たこ