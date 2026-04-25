ミラノ・コルティナオリンピックに出場した選手たちによるパレードが東京・日本橋で行われ、新潟市出身の中井亜美選手らも参加しました。25日午前、東京の日本橋で行われたチームジャパン応援感謝パレード。オリンピックとパラリンピックに出場した選手たち100人以上が集結し、沿道には5万人が詰めかけました。県関連選手では、フィギュアスケート銅メダルの中井亜美選手やスノーボード・ハ&#