TBS出水麻衣アナウンサー（42）が25日、アシスタントを務める同局ラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。過去のスキャンダルを軽快に笑い飛ばした。この日は爆笑問題太田光がゲスト出演。ゲストコーナーの冒頭で太田が「出水さんもところ構わずキスしちゃうしさ。キスばっかりしちゃうから」と出水アナが過去に路上キスを週刊誌に撮られた件をネタにすると、出水アナは「あのー、10