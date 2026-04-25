元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニワンピース姿を投稿した。「今季流行りのドットワンピ展示会でも発売されます」と報告し、オフホワイトに黒いドット柄ノースリーブミニスカートショットを公開した。「MISTREASSでは大人っぽく綺麗目に着れるAラインシルエットで作りました生地の通気性も良くて夏にぴったり」とサンダルをコーディネートしてスラリと伸びた脚線美も披露