元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニワンピース姿を投稿した。

「今季流行りのドットワンピ 展示会でも発売されます」と報告し、オフホワイトに黒いドット柄ノースリーブミニスカートショットを公開した。「MISTREASSでは大人っぽく綺麗目に着れるAラインシルエットで作りました 生地の通気性も良くて夏にぴったり」とサンダルをコーディネートしてスラリと伸びた脚線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「お人形みたいで可愛い」「似合ってる」「オシャレ」「キレイ」「美脚」「女神」などのコメントが寄せられている。

三上は名古屋市出身。15年にセクシー女優としてデビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたって活躍している。Xのフォロワー数900万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。