4月24日、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの最新作がついに公開された。世界的人気を誇るゲームシリーズの映画化とあって注目度はもともと高かったが、今回とりわけ話題を呼んでいるのが、シリーズ屈指の人気キャラクター・ヨッシーの“本格登場”だ。【写真】「娘と愛でたい」大人子どもから人気のヨッシーおもちゃ巻き起こる“ヨッシーフィーバー”「ヨッシーが物語に関わる形で登場するのは今回が初めてです。公開前