今週火曜日は、佐賀県の武雄競輪場にお邪魔していました。大楠賞というＧ3格付けのレースの決勝のイベントに招かれたのがボクと矢作芳人調教師と坂井瑠星騎手。瑠星はまだそこまで詳しくはなさそうですが、ボクと矢作先生はガチの競輪ファンですから、展開予想は白熱してしまいました。武雄は実は初めてではなくて、21年前にプライベートで訪れたことがあります。大楠賞には「市制20周年記念」の副題がついていましたから、武