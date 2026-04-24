◇明治安田J1百年構想リーグ第12節鹿島1―0柏（2026年4月24日三協フロンテア柏スタジアム）東地区の首位・鹿島が敵地で柏に競り勝った。前半終了間際、20代ラストゲームに臨んだFW鈴木優磨が決勝ゴールを挙げた。右サイドでボールを奪ったDF濃野がドリブルで次々と相手をかわしてゴール前まで進入。ゴール左でラストパスを受けた背番号40は、倒れ込みながら右足できっちりと流し込んだ。相棒のFWレオ・セアラに並ぶリー