「エクストレイル サクラ」発表！台湾で日産車の製造・販売を手がける「裕隆（ユーロン）日産」は2026年4月15日、SUV「エクストレイル」の特別仕様車として「エクストレイル サクラ（Sakura）」を発表しました。同年3月に先行して投入された「キックス」および「セントラ」のサクラシリーズが累計受注800台を超える大ヒットを記録したことを受け、エクストレイルをベースとした第3弾が登場します。【画像】超カッコいい！ これ