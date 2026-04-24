アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、一足早い浴衣姿を披露した。大谷は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「浴衣かわい〜〜ロゼミュから初めて、浴衣を作ってみました！！去年の夏から動いてたのでやっとお披露目どれが好きかな〜〜？」とつづり、自身がプロデュースするブランドから浴衣が発売されることを報告。紺色や白色、水色など様々な色合いの浴衣姿をアップ。「着付けに時間がか