日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉もんじゅ＝、2024年11月、福井県敦賀市日本原子力研究開発機構は24日、廃炉作業中の高速増殖原型炉もんじゅ（福井県敦賀市）で、機器不具合のため延期していた取り出し作業を28日にも再開する予定だと県と敦賀市に説明した。昨年11月、作業の延期を発表していた。廃炉作業は4段階のうち2段階目で、原子炉内の中性子遮蔽体などを取り出す予定。今回の延期で2031年度までとされる第2工程