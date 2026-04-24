バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子のサントリーが２４日、今季限りで主将を務める高橋藍が退団することを発表した。藍はチームを通じて「サンバーズでプレーできたこの２年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた２年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」