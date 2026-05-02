東京駅エキナカ商業施設の“グランスタ東京”は、「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10」と題した東京駅限定の"推し弁当"ランキングを発表。1位には、「オーベルジーヌ」の「ミートミックスカレー Bタイプ」が選ばれた。【写真】2位はボリューム抜群のお弁当！ “推し弁当ランキング”詳細■東京駅ならではのラインナップ今回発表されたのは、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、年間を通して販売されているグランスタ