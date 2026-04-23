元TBSで現在はフリーアナウンサーとして活躍する海保知里（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。今春から共立女子大学で非常勤講師を務めていることを報告した。海保アナは「ドキドキしながら、ご報告があります。この春より、共立女子大学にて「発声朗読法」の非常勤講師を務めることになりました」と発表。「まさか自分が教える立場になるなんて正直、かなり悩みましたが、一生に一度のチャンスと思い、このご縁に