リンドーアも負傷、低迷メッツに続くアクシデント【MLB】メッツ 3ー2 ツインズ（日本時間23日・ニューヨーク）メッツに続く“負の連鎖”に、ファンの嘆きが止まらない。フランシスコ・リンドーア内野手が22日（日本時間23日）、本拠地でのツインズ戦で、走塁中に左ふくらはぎを痛めて交代。チームは悪夢の12連敗に終止符を打ったが、リンドーアの離脱に「このチームは呪われてる」と米ファンは辛辣な言葉を並べた。10年総額3億