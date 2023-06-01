【UDF MLB × PEANUTS】 発売時期：8月予定 価格：各2,200円 「UDF MLB × PEANUTS LOS ANGELES DODGERS CHARLIE BROWN」 メディコム・トイは、フィギュア「UDF MLB × PEANUTS」を8月に発売する。価格は各2,200円。 「UDF PEANUTSシリーズ」に、「MLB」（メジャーリーグ）の野球チーム「LOS ANGELES DODGERS（ロサンゼルス・ドジャース）」、