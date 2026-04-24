All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、60代男性のケースを見ていきます。 All About

「年金生活と貯金」埼玉県在住65歳の男性のケースを紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケート結果を紹介
  • 65歳男性は、月の生活費は「想定より貯金できていない」と回答した
  • 医療費や物価上昇の影響で日常的に支出が増え、余裕がないと語った
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