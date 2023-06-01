とりあえず買って、野菜炒めやサラダなどにしがちな「キャベツ」。マンネリ打破できて、たっぷり使える超簡単メニューをご紹介します！フライパンに材料を順に入れて蒸すだけ。ほったらかしでできちゃううえに、フライパンのままテーブルにドンと出して取り分ければ、洗いものも減らせますよ。『キャベツと豚こまの中華蒸し』のレシピ材料（2人分）キャベツ…1/2個（約500ɡ）豚こま切れ肉…200ɡねぎ（白い部分）…1/2