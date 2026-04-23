緊迫する中東情勢の影響で、指宿市山川地区のかつお節製造業者などでつくる「山川水産加工業協同組合」に加盟する業者の半数以上がゴールデンウイーク後の3日間、一斉に休業することが分かりました。 原油価格の高騰による製造コストの上昇が主な理由です。 山川水産加工業協同組合によりますと、稼働予定だった5月7～9日に休業する方針を示しているのは、組合に加盟してかつお節を製造する16業者のうち、