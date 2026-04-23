ラグビーのリーグワンで日本出身選手の出場機会を増やすため、来季から適用される新たな選手登録規定は独占禁止法に違反するとして、海外出身で日本国籍を取得した選手らが２０日に公正取引委員会に申告した問題で、氏名を公表しているトンガ出身の神戸・中島イシレリ（３６）が２３日、神戸市内での練習後に取材に応じ、新規定になれば今季終了後に「引退を考えています」と明かした。新規定は２６〜２７年シーズンから適用。